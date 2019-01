'Grease'-stjerne kommenterer dødsrygter

'Grease'-stjernen Olivia Newton-John er døden nær, og hun kæmper for at holde sig i live, så hun kan nå at opleve sin datter blive gift.

Sådan har rygterne cirkuleret om den berømte 70-årige skuespiller, der i 2017 fik konstateret kræft for tredje gang - denne gang i rygsøjlen. Men selv om hun ganske rigtigt har fået konstateret kræft, så er Olivia Newton-John altså ikke ved at stille træskoene for sidste gang. Det fortæller hun selv med et grin i en video på Twitter, hvor hun ønsker fansene godt nytår.

- Godt nytår alle, dette er Olivia Newton-John, og jeg ønsker blot at sige, for at citere et berømt citat, at rygterne om min død er stærkt overdrevne, siger hun i videoen, som du kan se over artiklen.

Olivia Newton-John spillede rollen som Sandy i filmen fra 1978. Foto: Paramount Pictures

John Travoltas gamle tv-dansemakker har tidligere forklaret, at hun er blevet behandlet med stråle-behandling, samtidigt med at hun også har benyttet sig af natur-medicin i forbindelse med behandlingen.

Olivias ægtemand gennem 11 år, John Easterling, er grundlægger af firmaet Amazon Herb Company. Han dyrker blandt andet marihuana på parrets gård i Santa Barbara i Californien, hvilket hun benytter sig af, og det virker fungerer tilsyneladende godt.

I hvert fald fortæller hun i videoen, at det går godt.

- Jeg har det rigtig godt, og jeg vil gerne ønske jer alle det lykkeligste og sundeste 2019 som overhovedet muligt. Tak for jeres kærlighed og støtte til mig og mit Olivia Newton-John kræft- og sundhedscenter i Melbourne, Australien.

Olivia Newton-John med sin ægtemand John Easterling. Foto: Ritzau Scanpix

Det står i skærende kontrast til rygterne om, at hun skulle ligge på sit dødsleje, der også blev afvist pure af skuespillerens niece, Tottie Goldsmith.

- Jeg vil lige give jer et fingerpeg om, at Livvys helbred er godt, så lad os efterlade det bekymrende rygte, hvor det hører til, fortalte hun.

Newton-Johns manager kaldte da også rygterne for 'grinagtige' over for det australske medie news.com.au så sent som i går.

- Folk ønsker bare at tro, at der sker en dramatisk udvikling, lød det videre.

Olivia Newton-John kæmpede i 1992 en hård kamp mod brystkræft. Og tilbage i 2013 kom brystkræften igen for anden gang, hvor hun også kæmpede bravt. I 2017 vendte kræften tilbage for tredje gang - denne gang i rygsøjlen.