Grov fejl: Ung kvinde fik sendt billeder fra stjerne-pars bryllup

Den 35-årige verdensstjerne Chris Hemsworth, der er kendt for sin rolle i de populære Thor-film, fik utroligt 'kolde fødder', da han efter brylluppet mellem sin verdensberømte lillebror Liam Hemsworth og Miley Cyrus frygtede, at 216 af de private billeder, han havde taget under det hemmelige bryllup, ville havne på de sociale medier eller i store ugeblade i hele verden.

Og Chris Hemsworth følte stor skyld, fordi det var nemlig ham, der personligt havde afleveret billederne hos en foto-forretning i Australien for at få dem redigeret. Men herfra blev der begået en stor fejl. De 216 dybt private billeder fra Miley Cyrus og Liam Hemsworth hemmelige bryllup blev nemlig ved en forveksling sendt til den 21-årige svenske turist Elvira Nordströms e-mail. Hun var på det tidspunkt på en rundrejse i Australien og havde også afleveret billeder til den samme forretning.

Chris Hemsworth var skrækslagen for, at den 21-årige svenske kvinde ville lægge billeder ud på de sociale medier eller sælge dem til pressen. Og Thor-stjernen fik kaffen galt i halsen, da han pludselig så, at Elvira Nordström på instagram oplyste, at hun ved en fejl havde fået tilsendt de 216 bryllupsbilleder.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Daily Mail

Og Chris Hemsworth fortalte også onsdag morgen den utrolige historie i tv-programmet 'This Morning'.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth blev gift den 24. december sidste år. Her ses de under Oscar-festen i år 2018. (Foto:AP)

- Jeg fik fat i pigens telefonnummer og ringede til hende. Hun var bare noget af det sødeste. Og mine billeder var i sikkerhed. Det var en stor lettelse. Det kunne være endt meget slemt, forklarede Chris til 'This Morning' og tilføjede, at han selvfølgelig fik samtlige billeder tilbage fra Elvira Nordstrom.

Den 21-årige svenske Elvira har til Daily Mail forklaret følgende:

- Det var helt uvirkelig at høre hans stemme, da jeg tog telefonen. Og jeg kunne virkelig høre, at alt, hvad han sagde, var dybfølt.

Herunder ses tre af de bryllups-billeder som Liam og Miley selv har lagt ud på deres Instagram-profiler.