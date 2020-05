Grove beskyldninger mod supermodel: Går i flæsket på kirurg

Hailey og Justin Bieber truer med at sagsøge kendt plastikkirurg, efter han har delt billeder af Hailey Bieber og hævdet, at modellen har fået lavet plastikkirugi

Det har skabt store problemer for en kendt plastikkirurg fra Beverly Hills, at han i en video, der er gået viralt på det sociale medie TikTok, hævder, at supermodellen Hailey Bieber, der er gift med popstjernen Justin Bieber, har fået lavet plasikkirurgi.

Daniel Barrett, som plastikkirurgen hedder, er nemlig blevet truet med et juridisk søgsmål af Hailey og Justin Biebers advokater for at have brugt modellens navn og billeder uden tilladelse og for efter sigende at have brugt dem til at 'sprede falske beskyldninger'.

Det skriver TMZ.

I videoen viser Daniel Barrett et billede af Hailey Bieber fra 2011 og et fra 2016 og beskriver, hvilke ting han mener, hun har fået lavet ved sit ansigt.

- For 14 timer siden besvarede hun (Hailey Bieber, red.) en besked fra en følger på Instagram og skrev, at hun ikke har fået lavet plastikkirugi. Her er nogle billeder, som ikke er redigerede. Hvad tænker I?, spørger han indledende i videoen og fortsætter:

- Kig især på næsen. Jeg tænker, det er fysisk umuligt uden hjælp fra en som mig selv at gå fra det ene billede til det andet. Se for eksempel på størrelsen på næsen. Det sker ikke med tiden, siger han og fortsætter med at fortælle, at han ikke tror, at næsen er det eneste, den smukke model har fået fikset.

Hailey og Justin Bieber blev gift sidste år. Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock

- Jeg tror også, hun har fået lavet filler og en kæbeoperation. Hun er smuk uanset hvad, om hun vil indrømme, at hun har fået det lavet eller ej, lyder det videre fra plastikkirurgen.

De beskyldninger har nu fået hr. og fru Bieber til at reagere.

Til TMZ fortæller stjerneparrets juridiske hold, at de vil sagsøge Barrett for blandt andet at bryde copyright, at skabe usandheder, æreskrænkelse og en række andre ting, hvis han ikke fjerner videoen.

Hailey Bieber sammen med sin far, Stephen Baldwin i 2012. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Her ses Hailey i 2020 til Oscars. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Til selvsamme video fortæller Barrett dog, at han ikke har tænkt sig at fjerne videoen, da han ikke finder videoen æreskrænkende, og at han synes, det er 'skørt', at Bieber-parret vil sagsøge ham på grund af det. Han forklarer desuden, at formålet med videoen er at lære folk om plastikkirurgi.

Du kan se plastikkirurgens videoen og før- og efterbillederne her.