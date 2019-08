Håndværker forvekslet med verdensstjerne - kan du se hvem han ligner?

33-årige Nathan Meads fra Oxford kan ikke gå uden for en dør uden at blive forvekslet med Brad Pitt

Man skulle måske tro, at der findes noget værre end konstant at blive forvekslet med en af Hollywoods hotteste skuespillere.

Men for den 33-årige håndværker Nathan Meads fra Oxford i England er det efterhånden blevet et hverdagsproblem.

De sidste ti år har han nemlig ikke kunnet gå ud på gaden uden at blive forvekslet med den 55-årige amerikanske skuespiller Brad Pitt.

- Jeg kan ikke gå nogen steder. Jeg kan ikke gå ind i butikker, jeg ser dem prikke til hinanden bag disken og tro, at jeg er Brad Pitt, siger Nathan Meads.

Flere medier, blandt andre britiske Mirror og Ladbible, har skrevet historien om den 33-årige håndværker, og på sin Instagram-konto har Nathan Meads lagt billeder op af nogle af de artikler, der den seneste uge er blevet skrevet om ham.

Selv kan han slet ikke få øje på ligheden med Brad Pitt. Men han ved, at der må være noget om snakken, fordi tusindvis af fremmede ifølge ham gennem årene har henvendt sig til ham.

På de sociale medier får han også flere henvendelser hver eneste dag.

Brad Pitt i rollen som Tyler Durden i filmen 'Fight Club' fra 1999.

- Jeg har haft en del kærester, men jeg har aldrig tænkt, at jeg var en af de mænd, som alle sukker efter, siger Nathan Meads.

Ud over at anlægge sig et skæg, der minder om Brad Pitts, har den 33-årige brite ifølge eget udsagn ikke gjort noget ud af at understrege ligheden med skuespilleren.

Og det var da også Brad Pitt-looket, der gjorde, at Nathan Meads mødte sin nuværende kæreste, 30-årige Adiel.

Hun skrev til ham i oktober sidste år for at komplimentere ham for hans udseende. Men da Nathan Meads benyttede anledningen til at spørge, om hun ville med ud at spise, trak hun i land. Hun tænkte, at han så for godt ud til, at det kunne være sandt, og var derfor bange for, at det var fup.

Brad Pitt til premiere på Netflix-filmen 'Okja' i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Men da de to alligevel endte med at mødes, klikkede de straks.

Nathan Meads tjener nu ifølge Daily Mail op mod 241.000 kroner årligt på at posere som Brad Pitts lookalike. Og Adiel tager ofte med, når han har arrangeret møder med fans.

- Nathan griner ad det, og det gør jeg også - det er bare en skam, at jeg ikke ligner Angelina Jolie, siger hun og fortæller, at hun aldrig bliver jaloux over al den opmærksomhed, kæresten får for sit udseende.