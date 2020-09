Hånes på nettet: Kulde og varme

Trump hånes for sin 'kolde' berøring af sin kone, Melania, mens Biden roses for sit 'varme' kram til sin kone, Jill

Den amerikanske debat mellem præsident Donald Trump og tidligere vicepræsident Joe Biden endte i rent kaos og skænderier for åben skærm. Det var næsten umuligt at finde hoved og hale i den børnehave-agtige opførsel fra de to kombattanter. Derfor koncentrerede mange amerikanske vælgere sig mere om de følelser, der sprang frem på tv-skærmen efter debatten.

Her kom Melania Trump og Jill Biden nemlig op på scenen til deres respektive ægtemænd. Og det var forskellen på det fysiske og emotionelle møde mellem ægtefællerne, som mange Twitter-brugere især lagde mærke til.

Det skriver flere medier, heriblandt Express og The U.S. Sun

Mediet Recount lagde en video ud på Twitter, hvor man tydeligt kan se, at Trump nøjes med at lægge en 'kølig' hånd bag om ryggen på Melania, mens Biden med 'varme' krammer sin kone, Jill.

På Twitter skriver en bruger:

'Joe og Jill har stadig ild i deres forhold, mens Melania og Donald ligner en forretnings-aftale, der er gået i kludder.'

En anden Twitter-bruger skriver:

'Ja. Jeg lagde mærke til forskellen. Trump kiggede næsten ikke på Melania, fordi han angiveligt var distraheret over et eller andet bag hendes skulder. Joe Biden lyste op, da Jill kom over til ham, og han havde ikke øjne for andre eller noget andet. Jeg savner den slags kærlighed og opmærksomhed her i verden.'

En tredje Twitter-bruger skriver kort og kontant:

'Melania har garanteret fået penge for at møde op til arrangementet.'

Donald Trump og hans kone, Melania, havde et lidt 'køligt' møde efter debatten. Foto: Ritzau Scanpix

Men der er også Twitter-brugere, der tager Trumps parti. En Twitter-bruger skriver følgende:

'Melania optrådte med en rigtig god stil. Sådan ville jeg også opføre mig under de samme omstændigheder. Jill tillader imidlertid hendes demente ægtemand at stille op til præsidentvalg på trods af hans mentale tilstand. Garanteret kun fordi, at hun vil være USA's førstedame. Hvis hun virkelig holdt af ham, ville hun nægte ham at stille op.'

En anden Twitter-bruger skriver:

'Jill er nødt til at trøste sin mand. Han har jo en stor kognitiv lidelse.'

Der bliver ikke lagt fingre imellem hos vælgerne, der er lige så polariserede som de to kombattanter, der kæmper om at blive USA' kommende præsident.