Hård kritik for makeup-stunt

Den britiske glamour-model Katie Price får kritik for at have lagt et usædvanligt billede af sin fem-årige datter ud på Instagram

Den 42-årige britiske glamour-model Katie Price, der for nylig brækkede begge sine fødder under en ferie i Tyrkiet, bliver nu udsat for hård kritik, fordi hun tidligere i dag har lagt flere billeder ud på Instagram af sig selv sammen med sin femårige datter, Bunny. Både mor og datter er nemlig udstyret med fuld makeup.

Til billederne skriver Katie Price, der i øvrigt har tomme cola-dåser i håret som såkaldte 'curlers', følgende:

'Undervurder aldrig 'pricey'. Jeg ved, hvad der er på vej. Bunny er i den syvende himmel med makeup på'.

Hvis Katie Price med sin tekst signalerer, at hun vidste en såkaldt shitstorm var på vej, fik hun fuldstændig ret.

Mange af hendes 2,3 millioner følgere på Instagram er nemlig dybt kritiske overfor, at Katie Price har givet sin datter makeup på eller har hjulpet hende med det. Der var også flere, der var kritiske overfor, at den femårige Bunny drikker den sukkerholdige drik Coca Cola.

En Instagram-følger skriver således:

'Åh, min Gud. Det er så forkert at give et barn makeup på og vise det et sted, hvor alle kan se det'.

En anden skriver:

'Jeg er på ingen måde tilhænger af eyeliner til et barn. Lad dem dog være børn'.

En tredje skriver:

'Helt ærligt. Så meget makeup på et lille barn?'

Og en fjerde skriver:

'Det stakkels barn bliver jo forvandlet til sin mor'.

Katie Price er her fotograferet i 2011. Foto: AP

Der var dog også flere af den 42-årige glamour-models følgere, der forsvarede Katie Price. En følger skriver således:

'Åh. Bunny er bare så smuk. Jeg vidste ikke, at I lignede hinanden så meget, men det kan jeg se nu'.

En anden skriver:

'Du ser fantastisk ud, og lille Bunny er bare så nuttet. Min lille pige elsker også at lege med makeup'.

Det er i øvrigt ganske kort tid siden, at Katie Price fik en ny operation i sine fødder på et britisk hospital efter ulykken i Tyrkiet.