Hård kritik mod ny vild video

For lidt mere end et år siden fik Kim Kardashian masser af kritik i forbindelse med den stramme og utroligt tætsiddende kjole fra Thierry Mugler, som hun mødte op i under den årlige Met Gala-fest i New York.

Fans undrer sig: Hvad sker der for den talje?

Nogle mente, at Kim Kardashian havde fjernet et ribben for at få plads til til sin krop i den stramme kjole. Og en Twitter-bruger skrev følgende: 'Hvor tilbragte Kim Kardashians indre organer aftenen under Met Gala? For jeg kan umuligt regne ud, hvordan de rent anatomisk kan være inde i den tynde talje'.

Nu afslører Kim Kardashian på Instagram i en vild video et ekstremt stramt korset, der er magen til det korset, hun havde på inde under kjolen til Met Gala sidste år.

Til den vilde video skriver Kim Kardashian blandt andet følgende:

'Fandt lige den her på min telefon fra min specielle tur til London sidste år for at besøge hr. Pearl. Jeg var iført et korset magen til det her under Met Gala under min Thierry Mugler-kjole. Jeg mistede på et tidspunkt korsettet. Men jeg ønskede det virkelig meget til mit arkiv. Derfor fløj jeg til London for at få lavet et nyt'.

Kim Kardashian er her iført det stramme korset inde under den stamme kjole under Met Gala-festen sidste år, hvor hun mødte op sammen med sin ægtemand Kaney West. Foto: Ritzau Scanpix.

Det er dog ikke alle Kim Kardashians 176 millioner følgere, der er lige så begejstrede for korsettet, som hun selv er. Flere af hendes følgere skrev meget kritiske kommentarer til opslaget.

En følger skrev: 'Det her er vanvittigt.'

En anden skrev: 'Det er jo ikke menneskeligt'.

En tredje skrev:

'Intet levende menneske kan opfordre deres børn til at se sådan ud. Det er så sørgeligt, fordi hun sender et forkert budskab både til den unge generation og også til den gamle generation'

En fjerde skrev:

'Det er sjovt, at alle de negative kommentarer bliver slettet. Du har to døtre, der nu er under pres for at ligne dig'

En femte skrev: 'Kan du overhovedet trække vejret'.

Og en sjette følger skrev følgende:

'Helt ærligt. Det der er hverken normalt eller behageligt. Stop med at sende det forkerte budskab til unge piger. Det må være skadeligt at presse sin krop ned i sådant et korset'.

Der var dog også mange følgere, der roste Kim Kardashian og sagde, at hun så fantastisk ud. Og at hun præsenterede en vidunderlig 'timeglas-figur'.