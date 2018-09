Hacker stjal stjernernes nøgenbilleder: Her er hans dom

En af de hackere, der var med til at dele Hollywoodstjernes nøgenbilleder, har nu fået sin dom

Deres nøgenbilleder ramte internettet som en storm.

Nogle af verdens måske mest ombejlede mænd og kvinder havde fået delt deres private billeder ganske ufrivilligt på internettet. Kuppet var blevet udført af fire mænd, her iblandt George Garofano på 26 år.

Han har nu fået en dom på otte måneders fængsel, i retten i Bridgeport, Connecticut, USA.

Han stod anklaget for at have hacket op mod 240 iCloud-kontoer, hvoraf de fleste tilhørte verdenstjerner som Jennifer Lawrence, Kate Upton og Kirsten Dunst.

Billederne bredte sig som en steppebrand via forummet 4chan, og senere Reddit og Twitter, hvor episoden fik tilnavnet 'The Fappening'.

Phishing mail

Allerede i april indrømmede George Garofano sin skyld. Han havde sendt mails ud, hvor han udgav sig for at være en support-medarbejder ved iCloud. Han bad om folks brugernavn og password, som han også overraskende fik.

Anklageren forlangte en dom mellem ti og 16 måneder, mens forsvareren mente af fem måneders fængsel og efterfølgende fem måneders husarrest måtte være passende, da Garofano havde lært af sine fejl.

- Han står nu foran retten som en mere moden mand. Han accepterer ansvaret for sine handlinger og har ikke været i karambolage med loven siden. Der er intet, der peger på, at han nogensinde vil gøre en lignende handling igen, skrev forsvarsadvokat Richard Lynch.

Men det hele endte som sagt med otte måneder bag tremmer. George Garofano vil desuden blive overvåget tre år efter hans dom, sådan at han ikke tager til tastaturet og snyder sagesløse verdensstjerner igen.

