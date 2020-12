Hængt ud for racisme: 'Undskyld'

Noah Cyrus kan godt se, at hun ikke udtalte sig helt smart, da hun forsvarede Harry Styles Vogue-forside i kjole

Sangeren Noah Cyrus, der er lillesøster til Miley Cyrus, undskylder nu, at hun brugte et racistisk ord, da hun ville forsvare Harry Styles' forside hos amerikanske Vogue, hvor han havde en kjole på.

Forsiden blev kritiseret af Candace Owens, der er afroamerikansk.

Candace Owens mente ikke, at det var optimalt at se en mand i kjole og mente, at man skulle bringe de 'mandige mænd tilbage'.

Angriber popstjerne: - Han er ikke en rigtig mand

På sin Instagram-story skrev Noah Cyrus: 'Han bærer den kjole bedre end nogle af jer 'nappy ass heauxz'', som angiveligt er racistisk og stødende i USA.

Kommentaren endte i hvert fald med at få fans til at gå amok og skrive til Noah Cyrus, at hun var racistisk.

'Jeg er flov over, at jeg brugte det udtryk uden at kende til konteksten eller historien. Men jeg ved det nu, og jeg er ked af det. Jeg bruger det aldrig igen', skrev stjernen som undskyldning på Instagram.

'Tak, fordi I oplyser mig. Jeg ville ikke såre nogen. Jeg er virkelig ked af det', lød det.

Harry Styles er den første mand nogensinde, der har forsiden for sig selv, og han har selv udtalt sig om photoshootet.

- Som barn var jeg helt klart vild med flotte kjoler, siger han til Vogue, mens han fortæller om en episode fra sin barndom, hvor han havde strømpebukser på til en skoleforestilling.

- Jeg kan huske, det var skørt for mig, at jeg havde strømpebukser på, og det er måske der, det hele startede, siger han.