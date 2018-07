Hallo til brandvarm brasiliansk babe

Det swinger for den brasilianske model Anne de Paula.

I 2017 vandt hun Sports Illustrateds 'Swimsuit Model Search', og siden har det kørt i olie med bl.a. adskillige sexede optrædener i det prestigefyldte magasin.

Også i mange andre internationale modeblade, forstås.

Men allerede i 2014 medvirkede hun i en video med det irske band The Script på hitsinglen 'No Good in Goodbye', og det blev tværtimod til et 'hallo' til sangeren i bandet, Danny O'Donoghue.

Trods den geografiske afstand - de Paula bor i New York, han i Dublin og London - er det lykkedes dem at holde forholdet brandvamt på langdistance.

Måske også fordi, Anne de Paul tit er på model-opgaver i de europæiske mode-hovedstæder, London, Milano og Paris.

- Hun har været her i Dublin meget, siger O'Donoghue.

- Hun har mange venner her. Der er et stort brasiliansk kontingent her, de enten studerer eller arbejder. Jeg har aldrig vidst det, men Dublin er formentlig det sted i Europa med flest brasilianere. De er alle så rare, og Anne elsker det, citerer Daily Star fra EVOKE.ie.

