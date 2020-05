- Han betød alt for os: Nu er han død

Søndag den 17. maj blev en skæbnesvanger dag for den tidligere wrestling-stjerne og skuespiller Chad Gaspard.

Her mistede han nemlig livet under en svømmetur udfor Venice Beach ved Los Angeles sammen med sin kun 10-årige søn Aryeh.

Både far og søn blev overrasket af en udadgående kraftig strøm samt store bølger. Det lykkedes kun for livredderne at redde 10-årige Aryeh, mens den 39-årige Chad Gaspard forsvandt i havet.

Fire dage efter skyllede liget af Chad Gaspard i land på Venice Beach, og han blev efterfølgende identificeret af retslægen i Los Angeles.

Nu taler hans efterladte hustru, fitness-model og den tidligere bodybuilder, Siliana Gaspard ud om sin store sorg på Instagram, hvor hun har lagt et billede ud af sin elskede mand Chad Gaspard.

artiklen fortsætter under billedet

Til billedet skriver Siliana Gaspard blandt andet følgende:

'Chad var hele vores verden, og vi var hans. Der er ikke nok ord til at beskrive, hvad han betød for os alle. Han var vores hjerte, vores sjæl, vores beskytter og vores kriger. Han var en klar naturkraft, der bragte glæde til mange gennem hans legesyge og graciøse måde at være på.'

Således skriver Siliana og takker efterfølgende for den store støtte i forbindelse med hendes ægtemands død.

'Den store kærlighed fra Shads venner, kolleger og fans har betydet mere for os, end i kan forestille jer. Vi vil gerne endnu engang takke livredderne, kystvagten og dykkerne samt politi og brandvæsen for deres indsats'.

'Shad vil altid være en del af vores liv. En superhelt. Jeg elsker dig endnu mere. Min store kærlighed.'

Shad Gaspard blev berømt i WWE som den ene halvdel af 'Cryme Tyme', som han dannede med makkeren JTG.

Han stoppede karrieren i 2010, men gik videre som skuespiller, hvor han havde en række mindre roller, blandt andet i komediefilmen Get Hard. På verdens største film-hjemmeside IMDB er Chad Gaspard krediteret for 44 roller i film eller tv-serier.