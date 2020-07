Han overhaler Kylie på Instagram

Skuespiller og wrestler Dwayne Johnson, der også bliver kaldt 'The Rock', har overhalet realitystjernen Kylie Jenner og er nu den person i verden, der kan tjene flest penge på såkaldte reklame-opslag på Instagram. Kylie Jenner har 182 millioner følgere, men Dwayne Johnson er nu helt oppe på 187 millioner følgere.

Dwayne Johnson kan også nu ifølge marketingsfirmaet Hopper HQ kræve mere end en million dollars i reklamekroner pr. opslag på Instagram svarende til 6,5 millioner kroner.

'Fast and Furious'-stjernen Dwayne Johnson har dermed vippet Kylie Jenner af tronen, hvor hun ellers har været uovervindelig.

Det skriver BBC og Fox News

Dwayne Johnson ses her som actionhelt i en af sine mange film. Foto: Planet Photos

Ifølge Hopper HQ kan Kylie Jenner, der nu er forvist til andenpladsen, tjene op til 986.000 dollars pr. opslag. Altså ca. 14.000 dollars mindre end Dwayne Johnson pr. opslag.

Marketingsfirmaet Hopper HQ begyndte i 2017 at lave deres liste over de stjerner, der kan tjene mest på Instagram. Det gjorde de blandt andet ved at kontakte de mest betydningsfulde kendisser på de sociale medier samt internet-stjerner og influencere. Ud over samtaler med stjernerne på de sociale medier taler Hopper HQ med folk i reklamebranchen for at finde frem til de beløb, en internetstjerne kan kræve for et opslag.

Der er naturligvis tale om cirkatal. Det er nemlig meget svært at få fat i de faktuelle tal på grund af det store hemmelighedskræmmeri, der er i netop denne branche.