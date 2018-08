Haps! Se Hollywoodlegendens pivfrække datter

Det er gode gener, der flyder i årene hos familien Stallone.

Det er datteren Sistine Stallone et glimrende eksempel på. Sommeren igennem har hun været et yndet mål hos paparazzierne, der har fundet den lange linse frem for at fotografere kendisdatteren - blandt andet under familiehygge med farmand.

20-årige Sistine Stallone, der er datter af modellen Jennifer Flavin og skuespiller Sylvester Stallone, ernærer sig også som model og har blandt andet været på forsiden af Harper's Bazaar.

Det kønne ydre og de kendte familiære forhold betyder, at flere end 800.000 brugere følger Sistine på Instagram.

Sistine Stallone har tidligere fortalt, at den vigtigste årsag til hendes fine hud såmænd blot er, at hun sørger for at drikke rigeligt med vand, og så tager hun det at have en kendisfar ganske roligt.

- Han møder op, når jeg skyder billeder og henter frokost. Han er ligesom en fodboldfar, har hun tidligere fortalt.