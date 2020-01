Har kæmpet med lidelse i 30 år

Den amerikanske talkshowvært Ricki Lake har båret på en mangeårig hemmelighed, som hun netop har valgt at afsløre

'Jeg har kæmpet med hårtab i det meste at mit voksne liv'

Sådan indleder den 50-årige Ricki Lake i et opslag på Instagram.

En lidelse, som hun har kæmpet med i godt og vel 30 år, skriver hun og forsikrer yderligere om, at hun hverken er syg eller lider af nogen form for midtvejskrise.

Lidelsen, som dels er bivirkninger af yoyo-vægt, stress og hormonbehandling, har tynget Ricki Lake så meget gennem årene, at hun på et tidspunkt overvejede at tage sit eget liv.

'Næsten ingen i mit liv vidste til graden af den dybe smerte og traume, jeg oplevede,' skriver 'The Ricki Lake Show'-værten og fortsætter:

'Ikke engang min terapeut gennem årene kendte til min hemmelighed'

'Jeg har været hos mange læger, fået steroid injektioner i hovedet og taget diverse kosttilskud. Mit hår kom ud for dernæst ryge af igen. Det var til at blive skør af '.

Ydermere håber hun, at hun ved at bryde tabuet kan nå ud til andre kvinder og mænd, der døjer med selvsamme lidelse.

Tidligere har hun båret paryk og extensions, men da hun netop træder ind i en ny æra, vil hun kun gøre brug af dette 'for sjov' skriver hun.

Hendes 'karsede' frisure vil fremover være en del af hendes look, og hun vil ikke længere gemme sig for offentligheden med sit hårtab.