Harm over nøgenbilleder: 'Urealistisk' og 'giftigt'

Tv-vært og tidligere model Ulrika Jonsson kritiserer J-Lo for at skabe urealistiske forventninger til kvindekroppen

Det er ikke alle, der falder i svime over Jennifer 'J-Lo' Lopez, der på coveret til sin nye single 'In the Morning' poserer fuldstændig nøgen.

Den britiske tv-vært og tidligere model Ulrika Jonsson langer nu hårdt ud efter sangeren i et notat på The Sun.

Hun mener, at den 51-årige sangstjernes fremstilling af sig selv kan være skadende for den måde, kvinder ser sig selv, og hun kalder det for 'urealistisk' og 'giftigt'.

Megastjerne helt nøgen på cover

'Som mor til fire børn - hvoraf to er piger på 16 og 20 år - er jeg smertefuldt bekymret over den effekt, det kan have på dem og deres selvværd at være omgivet af billeder som disse', skriver hun og fortsætter:

'De lader måske over for mig som om, at de er fornuftige og opmærksomme på på filtre, og at disse billeder somme tider er langt fra virkelighedens verden, men jeg ved også dybt nede, at de vil se sig selv i spejlet eller på den selfie, de tager, og føle sig helt ubetydelige'.

Ulrika Jonsson går selv højt op i at se ud, som hun gør i virkeligheden, når hun viser sig frem på sociale medier. Foto: Keith Mayhew / Ritzau Scanpix

Hun mener, at kendte mennesker og influencere skal huske på, at med den opmærksomhed, de får, kommer et ansvar.

'At skabe disse urealistiske forventninger gør så meget skade, og slaveriet af perfektion er nødt til at stoppe,' skriver hun.

To gange Jennifer

Og det er ikke kun 'Jenny from the block'-sangeren, der får med riven af Ulrika Jonsson.

Også Jennifer Aniston vækker harme hos tv-værten efter billeder på Anistons Instagram-profil, hvor hun poserer i træningstøj.

Jennifer Aniston, 51, giver Ulrika Jonsson problemer med selvtilliden, fordi hun kun er få år yngre end tv-værten selv. Foto: Ritzau Scanpix

'Da jeg så dette billede - og det af hende, hvor hun dyrker yoga som en reklame for et wellness-mærke - følte jeg det, som om nogen tog en gigantisk nål og prikkede til den tilbageværende, marginalt oppustede selvtillid, jeg har skrabet sammen i mine 53 år,' skriver hun og fortsætter:

'Fysisk følte jeg, at mit hjerte stoppede, og jeg tænkte på, om det var værd at det fortsatte med at slå. Fordi jeg, helt ærligt, begyndte at tvivle på, hvad meningen var med at fortsætte'.

Tv-vært åbner op: Sex for første gang i fem år

Hun skriver, at hun selv går højt op i at vise, hvordan hun virkelig ser ud på sine sociale mediekanaler.

'Jeg bruger ikke filtre, og det meste af tiden ser jeg ud til at være langt ældre end mine 53 år,' skriver hun.