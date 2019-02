'Harry Potter': Jeg mødte min kæreste under en sexscene i en film

Daniel Radcliffe afslører nu, hvordan han under indspilningen af filmen 'Kill Your Darlings' i 2013 mødte sin kæreste, Erin Darke

Hele verden kender den britiske skuespiller Daniel Radcliffe for hans rolle som den unge troldmandslærling i de mange populære Harry Potter-film. Nu er den 29-årige Daniel Radcliffe en voksen mand, der er blevet modig nok til i et tv-interview at fortælle den frække historie om, hvordan han egentlig mødte sin nuværende kæreste, Erin Darke.

Det skete nemlig, da parret sammen medvirkede i filmen 'Kill Your Darlings' fra 2013, hvor Daniel og Erin skulle udføre en fræk sexscene i filmen sammen.

Erins karakter Gwendolyn udfører nemlig i den scene oralsex på Daniel Radcliffes karakter. Så deres forhold startede bogstavelig talt med et blowjob.

Det skriver flere medier, og her på ew.com kan man se Daniel Radcliffe i 'People TV's Couch Surfing' fortælle om den frække historie i et videointerview. Her siger han også direkte, at Erins karakter giver ham et blowjob, mens han sidder i et bibliotek.

Daniel og Erin har nu kendt hinanden i seks år. Og de er stadig vilde med hinanden. Foto: Ritzau/Scanpix

'Det bliver en meget svær historie at fortælle vores børn engang i fremtiden på grund af de ting, vores karakterer gør med hinanden', fortæller Daniel Radcliffe og tilføjer:

'Vores karakterer møder hinanden og flirter med hinanden, så vi har det her søde minde om at møde hinanden for første gang og så bare begynde at flirte med hinanden.'

Erin Darke har også tidligere til People fortalt om sit forhold til Daniel Radcliffe.

'En af de første ting, vi havde tilfælles er vores store kærlighed til det, vi laver. Og det er skønt at møde et menneske, der bare forstår og tænker på samme måde som dig selv', forklarede Erin.