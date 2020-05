Harry Potter-stjerne er blevet far

Rupert Grint, der er kendt for sin rolle som Ron Weasley i Harry Potter-universet, er blevet far

Blot en måned skulle der gå fra annonceringen af graviditeten, til barnet kom til verden.

Den 31-årige Harry Potter-stjerne Rupert Grint og hans kæreste, Georgia Groome, er blevet forældre til en lille pige.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og The Mirror.

28-årige Georgia Groome er som sin kæreste skuespiller, og de to har dannet par siden 2011. Hun er bedst kendt for sin rolle i komedien 'Angus, Thongs and Perfect Snogging' fra 2008, som på dansk hedder 'Hormoner, Hængerøve og Hårde Bananer'.

Graviditeten blev offentligt meldt ud for blot en måned siden, og nu er deres lille datter altså kommet til verden allerede.

Se også: Harry Potter-stjerne deler stor nyhed

'Rupert Grint og Georgia Groome er glade for at kunne bekræfte fødslen af deres lille pige.'

'Vi vil gerne bede om respekt for deres privatliv på dette specielle tidspunkt,' udtaler en talsperson på vegne af parret.

De nybagte forældre er generelt meget private personer, og de har da heller ikke oplyst barnets navn endnu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De to skuespillere har dannet par længe. Foto: LDNP / Ritzau Scanpix

Klar til børn

Den nybagte far var helt klar til at få børn.

I hvert fald fortalte han i et interview med The Guardian, da han blev 30 år i 2018, at han gerne snart ville stifte familie.

- At blive 30 føles bare mærkeligt. Det føles ikke, som om jeg er der endnu, og jeg ved ikke, hvad fremtiden indebærer.

- Jeg kunne godt tænke mig at slå mig ned og få børn snart. Hvis jeg fik en søn, ville jeg så kalde ham Ron? Det er et ret godt navn, men nok ikke, sagde Rupert Grint dengang.