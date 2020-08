Harry Potter-stjerne: Tog stoffer i årtier

Den 57-årige britiske skuespiller Jason Isaacs var afhængig af stoffer i årevis.

I et interview med magasinet The Big Issue fortæller skuespilleren, som er bedst kendt for sin rolle som Lucius Malfoy i de populære 'Harry Potter'-film, om den mørkeste periode i sit liv.

- Jeg har altid haft let ved at blive afhængig, og da jeg var 16, var jeg allerede forbi druk og var begyndt på min årtier lange kærlighedsaffære med stoffer, siger han.

Jason Isaacs er bedst kendt for sin rolle som Lucius Malfoy i 'Harry Potter'-filmene. Foto: Mary Evans Picture Library/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han lod sine handlinger styre fuldstændig af trangen til at slippe væk.

- Enhver handling blev styret af mit brændende behov for at lægge så stor afstand som muligt til rollen som et bevidst, tænkende og følende menneske. Ingen beskeder kom igennem til mig i næsten 20 år, siger han.

Fuld som 12-årig

Jason Isaacs fortæller, at det hele begyndte, da han som 12-årig var fuld første gang.

En bartender smuglede en flaske sprut ud på et toilet til ham og en ven, og de drak det hele. Herefter fulgte en aften, hvor han gentagne gange kastede op og kom til skade. Men det afskrækkede ham ikke.

- Næste morgen vågnede jeg med en dundrende hovedpine, jeg lugtede af bræk og kunne huske, at jeg i den grad havde ydmyget mig selv. Men alt, jeg kunne tænkte på, var, at jeg ikke kunne vente med at gøre det igen, siger han.

Siden jagtede han i næsten 20 år den følelse, han havde haft den nat.

Hvis han kunne, ville han fortælle sit 16-årige jeg, at han i dag er kommet videre, fortæller han:

- Jeg tror, at det ville overraske den 16-årige mig, at jeg er okay. At jeg klarer mig ved at finde simpel glæde i simple ting. Ikke altid, ikke fuldstændigt, men nok.