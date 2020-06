'Harry Potter'-stjerne undskylder: - Jeg er så ked af det

Daniel Radcliffe taler for sin støtte til transkvinder, efter forfatteren J.K Rowling er blevet stærkt kritiseret for et opslag på Twitter

Forfatteren bag 'Harry Potter'-bøgerne, J.K. Rowling, er havnet i en stor shitstorm på det sociale medie Twitter, efter hun er kommet med en udtalelse, der kan anses som værende transfobisk.

Den britiske forfatter lavede forleden et tweet, hvor hun skriver, at den menstruerende del af befolkningen kun betegnes som kvinder. Det har sat gang i en stor debat, hvor flere følgere og fans mener, at hun ekskluderer den gruppe af transkvinder, der er født som mænd.

De kalder hende både 'transfobisk' og 'respektløs'.

'Jeg er sikker på, at der plejede at være et ord for disse personer. Hjælp mig, en eller anden', skrev forfatteren på Twitter, hvor hun fiskede efter ordet, 'kvinder'.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Tager afstand

J.K Rowling har ikke selv undskyldt for hendes opslag. Men hendes uheldige tweet har fået Daniel Radcliffe, der spillede Harry Potter i filmatiseringen af J.K Rowlings bøger, til tasterne.

Han har nemlig udsendt en kommentar gennem LGBTQ-organisationen 'The Trevor Project' i et blogindlæg, hvor han tager afstand fra forfatterens udtalelse.

I blogindlægget undskylder han på forfatterens vegne over for de mange fans, der elsker de utroligt populære Harry Potter film. Han håber heller ikke, at det kommer til at påvirke deres syn på filmene.

'Jeg er så ked af den smerte, kommentarerne har efterladt. Jeg håber virkelig ikke, at I mister det, der var værdifuldt i historierne for dig', skriver Daniel Radcliffe.

'Det er ubestrideligt, at hun (J.K. Rowling, red.) er ansvarlig for, hvordan mit liv har udfoldet sig, men jeg bliver nødt til at sige noget i dette øjeblik', skriver Daniel Radcliffe i indlægget og tilføjer, at transkønnede kvinder er kvinder.

Han skriver, at han stadigvæk lærer, hvordan man kan være en bedre allieret til transkønnede.

'Enhver udtalelse, der siger det modsatte, fjerner identitet og værdighed hos transkønnede. Det går imod alle råd fra professionelle organisationer, der har mere ekspertise på området end J.K Rowling og jeg har', fortsætter han.