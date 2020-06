'Harry Potter'-stjerner i opråb

Flere skuespillere fra 'Harry Potter'-filmene siger nu fra over for forfatter J.K. Rowlings omdiskuterede tweet

'Harry Potters' mor, forfatteren J.K. Rowling, har de seneste dage været i massiv modvind efter en udtalelse på Twitter, der af mange anses for at være transfobisk.

Nu reagerer flere af stjernerne fra filmatiseringen af den populære bogserie med kritik af udtalelsen.

Én af dem er den 30-årige skuespiller Emma Watson, som spillede Hermione Granger i alle otte 'Harry Potter'-film.

'Transpersoner er dem, de siger, de er, og de fortjener at leve deres liv uden konstant at blive udsat for spørgsmål eller fortalt, at de ikke er dem, de siger, de er', skriver hun på Twitter.

Det hele begyndte, da J.K. Rowling på Twitter delte en artikel, hvor titlen refererede til 'mennesker der menstruerer'. Forfatterens kommentar lød:

'Jeg er sikker på, at der plejede at være et ord for disse personer. Hjælp mig, en eller anden', samtidig med at hun fiskede efter ordet 'kvinder'.

Også Daniel Radcliffe, der spillede rollen som Harry Potter, har taget bladet fra munden over for karakterens skaber.

'Jeg er så ked af den smerte, kommentarerne har efterladt. Jeg håber virkelig ikke, at I mister det, der var værdifuldt i historierne for dig', skriver han i et blogindlæg for LGBTQ-organisationen 'The Trevor Project'.

J.K. Rowling har selv reageret på den massive kritik, hendes opslag har medført, ved at afsløre, at hun har været udsat for seksuelt misbrug.

'Jeg nævner dette nu, ikke i et forsøg på at få sympati, men ud af solidaritet med det store antal kvinder, som har samme historie som mig, og som er blevet kaldt intolerante, fordi de har bekymringer om rum forbeholdt et køn', skriver hun ifølge The Guardian.

Ekstra Bladet har samlet Harry Potter-stjernernes reaktioner herunder: