Harvey Weinstein sendte e-mail om at Jennifer Aniston skulle dræbes

Uforseglede retsdokumenter har afsløret, at filmproducenten Harvey Weinstein i en e-mail har skrevet, at Hollywood-stjernen Jennifer Aniston 'skulle dræbes'.

I forbindelse med, at Harvey Weinsten har fået en dom for voldtægt i februar måned, har kriminalretten i New York mandag offentliggjort omkring 1000 sider af dokumenter, der er blevet samlet i forbindelse med sagen mod Weinstein, der i dag ved en domstol i New York har fået en dom på 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post, Variety, New York Times og The Guardian.

En domstol i New York har 11. marts 2020 idømt den tidligere filmproducer 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb. Foto: Reuters

Ifølge det anerkendte filmmagasin Variety blev Harvey Weinstein i oktober 2017 kontaktet af en journalist fra det amerikanske medie National Enquirer i forbindelse med en artikel de planlagde. I den planlagte artikel blev det hævdet, at Jennifer Aniston havde påstået, at Weinstein havde udsat hende for et seksuelt overgreb.

Ifølge Huffington Post skrev Weinstein i en e-mail til sin daværende talskvinde Sallie Hofmeister, at 'Jennifer Aniston skulle dræbes'. Det er senere kommet frem, at Jennifer Aniston ikke har været udsat for nogen former for overgreb fra Harvey Weinstein.

Anistons publicist Stephen Huvane har over for Variety og The New York Times bekræftet, at Aniston ikke er kommet med disse beskyldninger mod Weinstein, og at historien, der i øvrigt aldrig udkom, var falsk.

'Han kom aldrig tæt nok på hende til at røre hende. Aniston har aldrig været alene med ham. Vi kender ikke noget til den omtalte e-mail, da den ikke blev sendt til os, og vi ønsker heller ikke at kommentere den,' forklarede Stephen Huvane i en udtalelse.