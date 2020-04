Havde sex for 138.000 kr.: Sådan går det 'Too hot to Handle'-parret

SPOILER: Artiklen indeholder afsløringer om første sæson af Netflix-datingprogrammet 'Too Hot to Handle'

Har du set dating-programmet 'Too hot to Handle' på Netflix, ved du, at forholdet mellem Francesca Farago og Harry Jowsey er noget af en rutchebane.

Det er ved at være et år siden, at serien blev optaget, og til ET fortæller de, at de trods turbulente tider stadig ser hinanden den dag i dag. De er endda begyndt at lave store planer for fremtiden.

- Jeg elsker ham så meget. Det er faktisk vildt skørt at tænke på, for de omstændigheder, vi mødtes under, var ikke som noget andet. Jeg tror, vi kommer til at have en relation resten af livet, siger 26-årige Francesca Farago.

I programmet, hvor en pengepulje på 100.000 dollars - omkring 685.000 danske kroner - er på spil, er reglerne, at man ikke må have sex med de andre deltagere. Ingen kys. Ingen seksuel berøring.

Overtræder deltagerne reglerne, bliver der trukket en pæn portion penge fra den samlede pulje.

Dyr start på forholdet

Francesca Farago og Harry Jowsey står for det største indhug i pengepuljen. Deres interaktioner kostede i alt 32.000 dollars, hvor den ene gang, de har sex i programmet, alene kostede 20.000 dollars, cirka 138.000 kroner.

Den dyre start på forhold ser dog ud til at have betalt sig. Og ikke kun fordi de i sidste afsnit vandt alle pengene tilbage i puljen, de havde brugt ved at bryde reglerne. Lige nu er parret ikke sammen fysisk, da de begge isolerer sig i hver deres del af USA. Men når tiden passer, vil de gerne være en del af hinandens hverdag.

Ti personer bliver sluppet løs uden meget at lave, og hver gang deltagerne har en form for seksuel kontakt, koster det penge fra vinderpræmien. Foto: Courtesy of Netflix

Før Francesca og Harry (tv.) slår pjalterne sammen, indledte hun en flirt med Kelz Dyke (th.). Det var ikke helt populært. Foto: Aline Arruda/Netflix

- Når karantænen er overstået, har vi tænkt os at flytte sammen, og det kommer til at være fantastisk og magisk. Vi skal giftes og have børn!, fortæller Francesca Farago.

Parret har endda fået matchende tatoveringer på deres fingre, viser de frem til ET. De har begge fået et lille lyn foreviget.

- Der var meget negativitet omkring vores forhold. Hver gang jeg var sammen med hende i showet, havde jeg det bare sådan 'prøv at hør, lad os prøve at være positive og holde fast i det, for det vil få os i mål.' Så det er bare en lille fin påmindelse om, at man skal se på den lyse side. Og blive sammen med Francesca, siger Harry Jowsey.

Vil bruge penge på hinanden

Det har dog ikke kun været nemt, siden de forlod de luksuriøse omgivelser, hvor programmet er filmet. De har slået op og fundet tilbage til hinanden et par gange.

Men som det spiller ud for dem nu, vil de meget gerne giftes. Til ET fortæller Harry Jowsey, at han havde tænkt sig at bruge de penge, han vandt i programmet, på at fri til hende i Paris. De romantiske planer er dog udskudt på grund af coronapandemien.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Lidt bondage i en workshop under programmet hjalp dem lidt på sporet til en dybere forbindelse til hinanden. Foto: Courtesy of Netflix

Francesca og Harry vandt penge til sidst i programmet. Foto: Courtesy of Netflix

Francesca Farago har også tænkt sig at spendere sine vundne penge på ham. For eksempel på et sted, de kan bo sammen.

'Too hot to Handle' havde premiere 17. april og er lynhurtigt strøget til tops som det mest sete på Netflix. Senest har streamingtjenesten haft stor succes med realityprogrammer, senest 'Love is Blind'.

Også Netflix-dokumentaren 'Tiger King' har under coronapandemien virkelig formået et slå igennem.