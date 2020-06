Hegles ned: - Hun er skrækkelig

Man skal passe på, hvad man ytrer på de sociale medier. Det kan den 39-årige britiske realitystjerne og tv-personlighed Gemma Collins formentlig skrive under på, efter hun gav sit besyv på de voldsomme uroligheder, der hærger i USA netop nu.

Her protesteres der under 'Black Lives Matter'-fanen, efter 46-årige George Floyd mistede livet, da en hvid betjent i ni minutter pressede sit knæ mod den ubevæbnede afroamerikanske mands hals, så han efterfølgende døde. Bevægelsen forsøger at sætte en stopper for drab på uskyldige afroamerikanske borgere, og det fik Gemma Collins til at byde ind i debatten.

Siddende behageligt i sit udendørs boblebad filmede hun sig selv til Instagram, hvor hun har 1,8 millioner følgere.

- Vi vil bare lige sende jer glade søndags-vibes. Det er forfærdeligt, det der foregår, og det vi ser i øjeblikket, men kærligheden vil sejre, indledte hun uskyldigt, inden broderen Russel tog over.

- Alle liv betyder noget (All lives matter, red.).

Det fik Gemma Collins til at stemme i.

- Alle liv betyder noget. Og Lady Gaga? Vi elsker dig.

Videoen blev siden slettet igen, efter folk gik amok i kommentarfeltet, men forargelsen er fortsat på andre sociale medier.

'Hvad vil det kræve at få folk til at stoppe med at følge denne kvinde? Hvorfor er der så mange af jer, der stadig følger hende og holder hende aktuel? Stop med at give hende et fripas, fordi I mener, hun er sjov - hun er skrækkelig', skriver en bruger på Twitter.

'Oooog så stoppede man med at følge hende. Jeg har aldrig set nogen så tonedøv', skriver en anden.

Betændt emne

Andre støtter dog tv-kendissen.

'Hun støtter homorettigheder, og alle liv er vigtige. Ja, #blacklivesmatter, men opstanden i Amerika viser, at alle liv er vigtige. I ønsker bare en platform til at ytre jeres fejlslagne had', skriver en af støtterne.

'Jeg tror ikke, hun mente det på en dårlig måde. Jeg tror bare ikke, hun forstår betydningen af det', lyder forsvaret fra 'Big Brother'-deltageren Mark Byron.

Forvirret?

Mens 'Black Lives Matter' har vundet indpas i særligt USA, har 'All Lives Matter' vundet frem på at signalere, at det ikke kun er overgreb og drab på afroamerikanere, der skal stoppes, men på alle mennesker. Det har mødt kritik fra 'Black Lives Matter'-bevægelsen og flere store aktører har ligeledes blandet sig.

Professor David Theo Goldberg har sagt om 'All Lives Matter', at man fornægter den forskel, der er på race. Det er talkshow-værten Bill Maher enig i.

- 'All Lives Matter' indikerer, at alle er i samme risiko, og det er ikke sandt, har han sagt.

Medstifter af 'Black Lives Matter' Alicia Garza er på bølgelængde.

- At ændre 'Black Lives Matter' til 'All Lives Matter' er et eksempel på, hvordan vi ikke helt forstår strukturel racisme i dette land, har hun sagt og pointeret, at afroamerikaneres liv ganske enkelt regnes som mindre værd.

Også den tidligere amerikanske prædident Barack Obama har blandet sig i debatten.

- Jeg tror ikke, at årsagen til at bagmændene brugte frasen 'Black Lives Matter' var, at de antydede, at ingen andres liv havde betydning. I stedet antydede de, at der er nogle specifikke problemer, der finder sted i afroamerikanske områder, som ikke ses andre steder, har han tidligere sagt og tilføjet:

- Det er en legitim problemstilling, som vi er nødt til at adressere.

Søger forsoning

Avisen The Mirror har forsøgt at få en kommentar fra Gemma Collins - uden held.

Mandag aften lagde hun dog et billede af en mørk og en hvid hånd i forening på sin profil til sine knap to millioner følgere med teksten:

'Jeg forstår, at jeg aldrig vil forstå. Men jeg står.

Det er faldet i god jord hos følgerne, der tilsyneladende har tilgivet svipseren.

- Godt klaret, Gemma Collins. Du forstår slet ikke, hvor meget det er værdsat, når vores hvide brødre og søstre offentligt tager afstand. Rigelige mængder kærlighed til dig og din smukke familie, skriver en bruger eksempelvis.