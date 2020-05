Heidi Klum brød sammen i tårer

Tirsdag er der premiere på den 15. sæson af det populære talentprogram 'America's Got Talent', der præsenterede en meget overraskende deltager, som fik den 46-årige talent-dommer Heidi Klum til at bryde sammen i tårer.

Det skete, da den tidligere uskyldig dømte straffefange Archie Williams leverede en rørende version af Elton Johns hit 'Don't Let The Sun Go Down On Me'.

Sangeren Archie Williams sad uskyldigt fængslet i hele 37 år dømt for en voldtægt, som han ikke havde begået. Han blev løsladt sidste år, fordi DNA pludselig afslørede, at forbrydelsen var begået af en anden person.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, The U.S. Sun og Standard,

Her modtager Archie Williams stående ovationer fra publikum. Han blev selvfølgelig stemt videre i programmet. Foto: Getty Images.

Heidi Klum lod tårerne få frit løb under Archie Williams rørende audition. Og hun sagde følgende efter sangen:

- Jeg græder ikke så let. Men jeg må fortælle dig, at her kunne jeg ikke lade være. Det var en kraftfuld sang.

Overdommer Simon Cowell har også lagt en video ud på Twitter, hvor man kan høre Archie Williams fortælle sin utrolige historie samt høre ham synge sangen 'Don't Let The Sun Get Down On Me'.

Til opslaget skriver Simon Cowell:

'Jeg vil aldrig nogensinde lytte til den sang på samme måde, efter at du har sunget den. Sangen har fået en hel ny mening for mig'.

This is Archie Williams. I will never forget this audition for the rest of my life. And I’ll never listen to this song in the same way ever again. pic.twitter.com/UCco7OwdGx — Simon Cowell (@SimonCowell) May 22, 2020

I tv-programmet fortæller Archie Williams, at han blev idømt 80 års fængsel for en forbrydelse, han ikke begik.

- Om morgenen den 9. december 1982 blev en 30-årig hvid kvinde voldtaget og stukket med kniv i sit hjem. Jeg blev anholdt for forbrydelsen den 4. januar, fortæller Archie og tilføjer:

- Jeg kunne ikke tro, at det skete. Jeg var jo uskyldig. Men jeg var en fattig, sort dreng. Jeg havde ikke de økonomiske muligheder til at forsvare mig mod staten Louisiana.

- Under retssagen var der ingen fingeraftryk, der matchede mine fingeraftryk. Der var tre personer, der vidnede om, at jeg havde været hjemme, da forbrydelsen skete. Men jeg blev alligevel dømt.

CNN skriver, at Archie under sin afsoning i fængslet brugte meget tid på at synge, og at han også flere gange på tv så 'America's Got Talent.

- Jeg så America's Got Talent i fængslet, og jeg prøvede at visualisere, at jeg selv medvirkede i programmet.

Og nu er Archis store drøm gået i opfyldelse.