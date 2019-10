Heidi Klum i mystisk udklædning: Hvem er hun?

Supermodellens mystiske Halloween-udklædning fik hendes fans til at gætte løs

Den 46-årige supermodel Heidi Klum lod tidligere i dag sine fans på Instagram se, hvordan hun gjorde sig klar til en meget mystisk Halloween-udklædning. Det gjorde hun med et par videoer, hvor hendes fans kunne se hendes utrolige forvandling til et angiveligt mystisk rumvæsen. Men hvem klædte Heidi Klum sig egentlig ud som? Det spørgsmål stillede flere af hendes fans også på Instagram. Og mange af dem kom også med svar på spørgsmålet.

Nogle gættede på, at Heidi Klum var klædt ud som en ligrøver fra 'Mars Attacks' eller som Freddy Krueger eller Suspiria. Heidi Klum afslørede dog ikke, hvem hun var klædt ud som.

Det tog adskillige timer for Heidi Klum at blive forvandlet fra en naturlig skøn kvinde til et skræmmende rumvæsen. I forbindelse med seancen spiste Heidi Klum oven i købet frokost bestående af pasta.

Heidi Klum spiser pasta, mens make-up-artisterne arbejder hårdt. (Foto: Ritzau Scanpix)

Heidi Klum gør altid noget helt ekstra ud af sit Halloween-kostume.(Foto: Ritzau Scanpix)

Tre personer er her i gang med at arbejde på Heidi Klums usædvanlige udklædning. (Foto: Ritzau Scanpix)