Helena Christensen i frækt undertøj fra Victoria's Secret

I den nye store forårs-kampagne for undertøjsfirmaet Victoria's Secret er den 51-årige danske model Helena Christensen i den grad en absolut hovedperson.

Hun er nemlig selv en af modellerne, der fremviser det flotte undertøj fra Victoria' s Secrets nye kollektion 'The Body'. Men Helena Christensen har også selv taget alle billederne til kampagnen.

Det fremgår af presse-siden på hjemmesiden 'Victoria's Secret - Bond Street London', hvor der blandt andet står følgende:

'The Body af Victoria er blevet fotograferet af vores veteran, Victoria' s Secret Engel, Helena Christensen. I kampagnen kan man møde modellerne Helena Christensen, Daniela Pestova, Candice Huffine, Valentina Sampaio, Joan Smalls, Solange Van Doorn, Barbara Palvin, Jasmine Tookes, Lais Rebeiro og Romee Strijd.'

Her poserer Helena Christensen i lækkert undertøj sammen med modellen Barbara Palvin. Foto: Helena Christensen.

Victoria's Secret er tidligere blevet kritiseret for ikke at være inkluderende nok, fordi de udelukkende benyttede traditionelle slanke modeller. Men i år er der sat ekstra fokus på en mere inkluderende kampagne, hvor både plus size-modellen Candice Huffine og trans-modellen Valentina Sampaio medvirker. Aldersmæssigt er det også lidt anderledes i forhold til tidligere i og med, at den 51-årige Helena Christensen optræder som undertøjsmodel.

Her er trans-modellen Valentina Sampaio iført sort undertøj. Foto: Helena Christensen.

Det britiske medie Daily Mail stiller dog spørgsmålstegn ved timingen af årets kampagne, der ligger midt i en global coronakrise. Timingen gør ifølge Daily Mail ikke lige frem noget for at forbedre undertøjsfirmaets rygte, der siger, at Victoria's Secret ikke rigtigt følger med tiden eller har fingeren på pulsen.

Her poserer plus size-modellen Candice Huffine i frækt undertøj. Foto: Helena Christensen.

Victoria' Secret har imidlertid handlet ganske hurtigt på corona-krisen. På deres hjemmeside i dag oplyser firmaet nemlig, at man midlertidigt har lukket sin online-virksomhed på grund af corona-krise indtil den 29 marts.

Herunder kan du se flere af modellerne i den nye kampagne: