Helena Christensen: Nat i København ændrede alt

De var det perfekte par - indtil alting en nat i København ændrede sig for altid for det daværende kendispar Helena Christensen og Michael Hutchence

Efter flere årtiers stilhed fortæller den nu 50-årige supermodel, hvad der skete. Det gør hun i dokumentaren 'Mystify', skriver Daily Mail.

Den nu afdøde forsanger i rockbandet INXS, Michael Hutchence, og Helena Christensen var et fast par fra 1991 til 1995, men allerede i august 1992 fik et slagsmål mellem Hutchence og en taxachauffør i København fatale konsekvenser. Ved et enkelt slag pådrog den ellers karismatiske musiker sig en hjerneskade.

Helena Christensen er en af de største modeller, vi har haft i Danmark. Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Ændrede alt

Sangeren faldt og slog hovedet på en kantsten, og ulykkeligvis ændrede det slag hans personlighed for altid.

- Han var bevidstløs, og der kom blod ud af hans mund og øre. Jeg troede, at han var død. Vi tog på hospitalet, og han vågnede og var aggressiv. De prøvede at få ham til at blive, men han skubbede dem helt fysisk væk, fortæller Helena Christensen ærligt i dokumentaren.

Inden ulykken beskrev Christensen sin daværende kæreste som et helt særligt menneske, og at kemien imellem dem var meget stærk.

- Han virkede så glad, dyb, følsom, venlig og sjov. Der var totalt fysisk og psykisk kemi, fortæller hun om starten på deres forhold.

Blev voldelig

Men efter ulykken ændrede han sig fuldstændigt. Når hun forsøgte at pleje ham, blev han aggressiv.

- Hvis jeg kom med mad til ham, kunne han finde på at skubbe det væk - han blev nærmest voldelig, siger hun i dokumentaren.

Til sidst blev det for meget for supermodellen, som ikke kunne håndtere sin kærestes voldsomme humørsvingninger, som kom i kølvandet på hjerneskaden, og de to endte med at gå fra hinanden.

Michael Hutchence med kæresten Paula Yates. Foto: PA Photos

Sidenhen var Michael Hutchence blandt andet kærester med Kylie Minogue samt Paula Yates, som han fik en datter med.

I november 1997 blev han dog på tragisk vis fundet død på et hotelværelse i Sydney.

Ved et ligsyn kom det frem, at han havde hængt sig.

Michael Hutchence blev kun 37 år.

