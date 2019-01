Helt almindeligt æg har lige taget Insta-kronen fra Kylie Jenner

Der er intet specielt over ægget, men det har lige haft held til at stjæle Kylie Jenners førsteplads på Instagram

Vi er lige gået ind i 2019, og noget tyder på, at det bliver et besynderligt år.

I hvert fald går historien om et super-viralt æg lige nu verden rundt.

Ja, du læste rigtigt.

Søndag slog et billede af et helt almindeligt æg rekorden for det mest 'likede' Instagram-billede. Altså nogensinde.

Det skriver New York Times.

Der er absolut intet særligt ved ægget, som kunne stamme fra enhver hønsegård eller køledisk.

Det er heller ikke et kendt æg med sin egen Youtube-kanal eller noget som helst i den retning.

Det er virkelig bare et helt almindeligt æg.

Men da billedet blev lagt op 4. januar som det eneste opslag på Instagram-siden 'world_record_egg', var det med teksten: 'Lad os sammen slå rekorden og få det mest likede opslag på Instagram. Lad os slå verdensrekorden, der haves af Kylie Jenner (18 millioner)! Vi kan gøre det'.

Og det lykkedes altså søndag.

Kylie Jenner reagerer

Det nu famøse æg har i skrivende stund fået tildelt lidt over 23,6 millioner likes på det sociale medie. Og 'like'-hjerterne vælter stadig ind.

Ingen ved ifølge New York Times, hvem der står bag æg-opslaget, hvorfor det er blevet lagt op eller hvorfor rekordforsøget i det hele taget endte i så vild en succes.

Realitystjerne totalsmadrer Snapchat

Kylie Jenner – den indtil nu ukronede dronning af Instagram-likes - må derfor nu se sig slået af forstadiet til et spejlæg.

Her er fødselsbilledet af Kylie Jenners datter Stormi, der indtil søndag aften havde rekorden:

Og her er den 21-årige realitystjernes første Instagram-reaktion, da hun indså, at hun var blevet overhalet:

Og for at det ikke skal være løgn, så er dette ikke årets første historie om vilde rekorder på de sociale medier. Her kan du møde japaneren, der lige har betalt flere millioner for at slå en eftertragtet Twitter-rekord.