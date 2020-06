Hemmelig fødsel: Far for tredje gang

Will Arnett kan nu kalde sig far til tre.

Den 50-årige 'Arrested Development'-stjernes kæreste, den 17 år yngre Alessandra Brawn, fødte parrets første fælles barn i slutningen af maj.

Efter fødslen er Will Arnett og Alessandra Brawn gået stillede med dørene, men nu bekræfter en repræsentant for parret familieforøgelsen over for US Weekly.

- Alexander Denison Arnett blev født i Los Angeles den 27. maj. Denny er hjemme, og alle har det godt, fortæller repræsentanten til mediet.

Will Arnett har i forvejen to børn med ekskonen Amy Poehler, som blandt andet har spillet hovedrollen i serien 'Parks and Recreation', hvor Arnett også medvirkede i ét afsnit.

Den 50-årige skuespiller er formentlig bedst kendt fra 'Arrested Development', hvor han spillede tryllekunstneren Gob Bluth. Derudover har han haft roller i serier som 'Sex and the City', 'The Sopranos', '30 Rock' og 'The Office'.

Alessandra Brawn har også en søn fra et tidligere ægteskab.

Will Arnett og Alessandra Brawn dukkede sammen op til Creative Arts Emmys-uddelingen i september 2019, efter de ifølge rygterne var blevet kærester tidligere på året.