Hemmelighedsfuld supermodel viser endelig maven frem

I foråret kunne flere internationale medier fortælle, at supermodellen Gigi Hadid var gravid og ventede sit første barn med One Direction-stjernen Zayn Malik, 27.

Medierne citerede anonyme kilder tæt på parret, men de to stjerner var begge tavse omkring rygterne. Gigi Hadids mor, Yolanda, bekræftede dog efterfølgende historien, mens modellen selv tog bladet fra munden nogle dage senere. Her ærgrede hun sig over, at historien kom frem.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, fortalte 25-årige Gigi Hadid dengang til Jimmy Fallon.

Siden har hun været meget hemmelighedsfuld omkring graviditeten.

I midten af juli gav hun sine fans et glimt af maven, mens hun delte lidt flere detaljer om den kommende familieforøgelse, men nu viser hun for første gang maven ordentlig frem.

Det sker med en række billeder på Instagram, hvor hun blandt andet har skrevet, at hun 'gror en engel'.

'Nyder denne tid. Jeg sætter pris på al kærligheden og alle jeres tanker,' skriver hun også til et af de andre billeder.

Det vides ikke, hvor langt henne i graviditeten Gigi Hadid præcis er.

Den kommende mormor, Yolanda Hadid, har dog tidligere fortalt, at familieforøgelsen forventes at ske til september, og det kan dermed ske hvert øjeblik.