Hemmeligt gift med 39 år yngre kvinde

Hun er 27. Han er 66.

Men det har ikke været noget problem for den amerikanske skuespiller og hans kone, der nu endelig har fået papir på deres kærlighed. Det skete dog ikke helt som planlagt.

Det skriver magasinet People.

Parret havde egentlig planlagt et stor vielse og fest på Hawaii og en reception i Nashville, men coronavirus-monsteret fik det aflyst.

I stedet blevet parret hemmeligt gift 2. juni i Santa Barbara med kun præsten som vidne. Dennis Quaid friede til sin kone i oktober 2019, og har tidligere fortalt, hvordan det hele fandt sted på Hawaii.

- Det skete helt spontant og var en stor overraskelse for hende, siger han og afslører, at frieriet skete på Hawaii. Hun var faktisk i gang med at tage en selfie af os, da jeg tog ringen ind foran hende og sagde: 'Vil du gifte dig med mig', siger han videre.

Dennis Quaid. Foto: AP

Dennis Quaid og Laura Savoie blev første gang set sammen tilbage i juni måned 2019. Ægteskabet med Laura Savoie bliver skuespillerens fjerde. Tidligere har han blandt andre været gift med skuespiller Meg Ryan.

Fra de tidligere ægteskaber har Dennis Quaid i alt tre børn.

Sammen med ekskonen gennem 16 år, Kimerbly Buffington, har han tvillingerne Thomas Boone og Zoe Grace på ti år, mens han ligeledes har en søn på 27 år med Meg Ryan, som han var gift med i ti år.

Dennis Quaid er blandt andet kendt fra film som 'The Day After Tomorrow', 'The Parent Trap' og 'Footloose'.