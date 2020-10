Hemmeligt gift

Den amerikanske Hollywood-stjerne Scarlett Johansson og hendes forlovede Colin Jost er nu officielt gift.

Den 35-årige skuespillerinde og den 38-årige komiker kendt fra tv-programmet 'Saturday Night Live' bekræftede deres forlovelse i maj måned sidste år. Men i den forgangne weekend har de i forbindelse med en hemmelig og diskret ceremoni endeligt sagt officielt ja til hinanden.

Colin og Scarlett på den røde løber under Oscar-festen i februar måned i år. Foto: Ritzau Scanpix.

Den lykkelige begivenhed blev her i aften afsløret på Instagram af organisationen 'Meals on Wheels', som det nygifte par er ambassadører for. Organisationen sørger blandt andet for at køre mad ud til sårbare gamle mennesker under corona-krisen.

På Instagram lagde Meals of Wheels et billede ud af en sjov bryllups-færge med teksten 'Jost Married'.

artiklen fortsætter under billedet

'Vi er begejstrede over at afsløre nyheden om, at Scarlett Johansson og Colin Jost er blev gift i weekenden i forbindelse med en intim ceremoni, hvor kun deres nære familie og venner var tilstede på grund af COVID 19. Deres bryllups-ønske er at gøre en forskel for sårbare ældre mennesker i denne svære tid.'