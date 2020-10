Her er forklaringen: - Var ikke seksuelt

Der var både penge og berømmelse, men ingen sex.

I 2016 gik Mariah Carey og den australske erhvervsmand James Packer fra hinanden. Bruddet var opsigtsvækkende, for det skete blot få måneder efter forlovelsen.

Packet havde foræret Mariah Carey en diamantring så tung, at hun 'knap kunne løfte sin arm'.

Mens nysgerrigheden efter en forklaring på bruddet tog til, forstummede den amerikanske sanger og hendes eks-forlovede.

Måske har ventetiden været det værd.

I dag gør hun offentligheden klogere i et interview med den britiske avis The Guardian i forbindelse med sin heftigt omtalte selvbiografi 'The Meaning of Mariah Carey'.

Her udtaler hun, at forholdet var en ren overfladisk opfindelse.

- Hvis det var et forhold af betydning, ville det (forholdet, red.) blive nævnt i bogen. Hvis ikke, var det ikke af betydning, siger hun i interview.

The Guardians udsendte minder sangeren om, at hun trods alt var forlovet med James Packer. Carey svarer:

- Vi havde ikke et seksuelt forhold for at være helt ærlig.

Mariah Carey og hendes tidligere forlovede den australske erhvervsmand James Packer fotograferet i 2016 ved en gallafest. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Mariah Carey og James Packer, der blandt andet ejer casinoer i London og Australien, traf hinanden til en filmpremiere i 2014.

I 2015 blev de set holde hånd, og i januar 2016 gik Packer på knæ.

Mariah Carey har tidligere været gift med pladeselskabsbossen Tommy Mottola i årene 1993-1998.

Carey beskriver i sin nye selvbiografi, at hans tilstedeværelse virkede undertrykkende for hende.

