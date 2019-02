Her er Oscar-øjeblikket alle taler om

Lady Gaga løb med en Oscar-statuette for 'Bedste sang' for 'Shallow' fra filmen 'A Star is Born'. Her spiller hun en ung, ukendt sangerinde, som den kendte sanger Jackson Maine - spillet af Bradley Cooper - giver sit store gennembrud.

De to optrådte også med det populære nummer til aftenens prisuddelingen, og den optræden var lige ved at være for meget for de mange tv-seere.

Lady Gaga og Bradley Coopers kemi har fyret op under seerne. Foto: Ritzau Scanpix

Duoen sad helt tæt sammen, og holdt ekstra lang øjenkontakt, mens de sang deres hit, og det fik mange seere til at mene, at den følelsesfulde performance ligefrem har gjort dem ... gravide.

@ladygaga and Bradley Cooper’s performance at the #Oscars2019 just made me pregnant! — Chummy Boholst (@chummyboholst) 25. februar 2019

Lady Gaga and Bradley Cooper’s eye contact got me pregnant — Maddie Fyke (@maddie_fyke) 25. februar 2019

Thanks to the Lady Gaga / Bradley Cooper performance at the Oscars, I’m now pregnant. pic.twitter.com/RON9HDNITS — Iris Blasi (@IrisBlasi) 25. februar 2019

Fans af filmen har længe drømt om en romance mellem den 32-årige sangerinde og 44-årige skuespiller og instruktør - og det hjælper bestemt ikke, at Lady Gaga for nyligt meddelte, at hun og hendes forlovede er gået hver til sit.

Bradley Cooper er dog efter alt at dømme lykkeligt afsat til modellen Irina Shayk, som han har en datter med.

Lady Gaga modtog en Oscar for 'Bedste sang' for netop 'Shallow'. Foto: Ritzau Scanpix