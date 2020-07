Hitsanger anholdt

Den canadiske rapper og sanger, Tory Lanez, blev søndag anholdt, da politiet fandt et skjult våben i hans bil.

Det skriver TMZ.

Tory Lanez, der i virkeligheden hedder Daystar Peterson, fik politiets opmærksomhed, da han holdt en fest i sit hjem i Hollywood Hills. Her skulle vidner have hørt et heftigt skænderi og skud affyret, hvorfor ordensmagten blev tilkaldt.

På det tidspunkt havde Tory Lanez sat sig ind i en SUV sammen med rapperen Megan Thee Stallion og en uidentificeret kvinde. Det var her, politiet fandt våbnet.

Ifølge TMZ blev Megan Thee Stallion sendt på hospitalet, da hun havde skåret sig på noget glas, der lå i bilen, og hun er ikke sigtet i sagen.

Musiksitet NME kan berette, at Tory Lanez blev fragtet til en politistation i Los Angeles, hvor han betalte en kaution på 229.000 kroner. Søndag morgen klokken 10.05 blev han derfor løsladt.

Ifølge NME skal sagen for retten i Los Angeles 13. oktober.

Tory Lanez har udgivet tre album og sangene 'Say It' og 'Luv' peakede som nummer 23 og 19 på den prestigefyldte Billboard Hot 100. Han har også en dansk forbindelse, da han var med på den danske teenager Chris Burtons sang 'What Sucks About Love', der udkom sidste år.