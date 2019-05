Høje hæle truede Eurovision-plads

- Alle ved, at højhælede sko kan være dræbende. Men jeg har aldrig før taget det bogstaveligt.

Sådan lyder indledningen på det Facebook-opslag, som australske Kate Miller-Heidke har delt, efter en uges indlæggelse på hospitalet med en potentielt dødelig infektion i kroppen.

Den dramatiske oplevelse, som ligger et par uger tilbage, skyldtes, at en vabel, hun fik fra sine højhælede sko, blev inficeret. Og det i en så alvorlig grad, at både sangerens liv og førlighed kunne have været på spil.

- Jeg kom tilbage fra Europa med en meget alvorlig infektion, som i værste fald kan føre til amputation eller død. Og alt det bare på grund af en vabel, skriver hun.

Sangerinden fortæller desuden, at de første dages indlæggelse forløb i en tåge af nåle, smertestillende medicin, Netflix og tårer.

Farvel til høje hæle

Kate Miller-Heidke havde netop kvalificeret sig til Eurovision-finalen i Tel Aviv 18. maj med sangen Zero Gravity, da hun vendte hjem til Australien med både finaleplads og sygdom i bagagen.

Hun er i dag fuldstændig rask og dermed klar til at repræsentere Australien i Tel Aviv. Men finalen kommer ikke til at foregår i høje hæle.

Lægen har nemlig beordret Kate Miller-Heidke til at tage specialfremstillede kondisko på, som hun, en smule modvilligt, har ladet sig overtale til.

Infektionen, der ramte den australske sangerinde, hedder i øvrigt cellulitis, og er samme type, som Hillary Swank fik, da hun forberedte sig til filmen Million-Dollar Baby.

- Det er helt sikkert den mest glamourøse infektion derude, skriver Kate Miller-Heidke.

