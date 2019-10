Højgravid tv-dommer i gennemsigtig kjole

Alesha Dixon fra tv-programmet 'Britain's Got Talent' viser sin store mave frem

Torsdag eftermiddag var det tydeligt, at tv-dommeren Alesha Dixon fra tv-programmet 'Britain's Got Talent' har født sit andet barn, som hun har sammen med danseren Azuka Ononye. Hun ankom nemlig til optagelserne på 'America's Got Talent' med flad mave. Alesha Dixon har dog endnu ikke afsløret detaljer omkring barnets køn eller navn.

Den britiske sangerinde og tv-dommer Alesha Dixon er i forvejen mor til den fem-årige Azura Sienna.

Det skriver flere medier heriblandt magasinet Hello! og The Mirror

Som en ganske finurlig detalje lagde Alesha Dixon i går et billede ud på Instagram, hvor hun fremtræder højgravid i en smuk gennemsigtig kjole i forbindelse med finalen på 'Britain's Got Talent: The Champions', der blev vist på britisk tv lørdag aften.

Det lyder egentlig lidt mystisk, at det overhovedet kan lade sig gøre, når hun fødte sit barn tidligere i denne uge. Men det skyldes, at optagelserne til finale-showet er optaget før fødslen. Der var altså ikke tale om et direkte live-program lørdag aften.

På billedet, der er taget i forbindelse med optagelserne til finalen for flere uger siden, ser Alesha Dixon strålende ud i sin gennemsigtige sølv kaftan kjole, der ikke efterlader meget til fantasien.

Alesha har i øvrigt tidligere i sin graviditet fremvist sin højgravide mave. Det skete i juli måned, hvor hun poserede i en bikini.