Høstede priser på stribe - Nu kommer efterfølgeren

Der er dækket godt op med mastodonter fra filmverdenen, når endnu en efterfølger til serien 'Band of Brothers' går i produktion i marts 2021.

Serien får 10 episoder og skal hedde 'Masters of the Air'. Den kommer til at handle om de såkaldte 'bomber boys', som var piloter på bombefly fra USA og Storbritannien under anden verdenskrig.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Deadline.

Blandt producerne findes blandt andre Tom Hanks og Steven Spielberg, som også producerede 'Band of Brothers', mens Cary Joji Fukunaga skal instruere de første tre episoder af serien. Han har blandt andre instrueret 'True Detective', 'Maniac' samt den nye James Bond-film, 'No Time to Die'.

Manuskriptforfatteren bliver endnu en genganger, nemlig John Orloff, som også skrev 'Band of Brothers'.

'Masters of the Sky' bliver udgivet på streamingtjenesten Apple+, men der er endnu ikke nogen udgivelsesdato annonceret. Oprindeligt skulle serien produceres af HBO, som de to forgængere blev, men Apple formåede altså at lokke projektet over i deres fold.

'Band of Brothers' blev enormt velmodtaget, da den udkom, og den har en bedømmelse på 9,4 ud af 10 mulige på IMDB. Foto: HBO NORDIC

Serien 'Band of Brothers' fik premiere på HBO tilbage i 2001 og var nomineret til hele 20 Emmy-priser, hvoraf den vandt syv. Den vandt ligeledes en Golden Globe.

Den fik allerede i 2010 sin første efterfølger i form af 'The Pacific', som ligeledes sikrede sig en lange række priser. Heriblandt otte Emmy-priser.