Holdt det hemmeligt i månedsvis: Stjerne er blevet far igen

Skuespiller og musiker Donald Glover har i al hemmelighed været far til tre i et stykke tid

Donald Glover er kendt som en mand, der værner om sit privatliv og ikke har behov for at dele alt med offentligheden.

Derfor kommer det heller ikke som en overraskelse, at han ikke stormede ud og fortalte om fødslen, da hans kæreste, Michelle White, 31, tidligere i år fødte parrets tredje barn.

Nu deler den 37-årige multikunstner dog den store nyhed med offentligheden, efter han har holdt det hemmeligt i flere måneder. Det sker i en bisætning under et interview med GQ Magazine.

Efterfølgende fortæller han, at sønnen kom til verden en time inden, han hørte om drabet på George Floyd, der døde under politiets varetægt i maj og startede store protestbevægelser for sortes rettigheder verden over.

- Det var skørt. Jeg sad i hospitalssengen. Min søn var lige blevet født en time tidligere, og jeg så videoen med George Floyd. Det var så underligt et øjeblik. Det var så intenst og underligt, for jeg så den video, der er omkring otte minutter lang, og jeg sad bare der og havde lige haft denne utrolige og glædelige oplevelse, siger han og fortsætter:

- Min far døde også for nylig, så min søn er blevet opkaldt efter ham. Jeg ved virkelig ikke, hvilke ord jeg skal bruge til at beskrive det, siger han.

Faren, Donald Glover sr., døde i slutningen af 2018.

Donald Glover har også gang i en succesfuld karriere som musiker og rapper, hvor han går under kunstnernavnet Childish Gambino. Foto: John Salangsang/Ritzau Scanpix

Overvejer adoption

Donald Glover fik for alvor sit gennembrud i tv-serien 'Community' fra 2009, hvor han i de første fem sæsoner havde en af hovedrollerne som Troy Barnes. I de senere år har seerne set ham i hovedrollen i den prisvindende og anmelderroste tv-serie 'Atlanta', som han også selv står bag.

Ved siden af karrieren som skuespiller har han også opnået stor succes i musikbranchen, hvor han under kunstnernavnet Childish Gambino har udgivet en række hits og blandt andet har vundet fem Grammyer.

Donald Glover og Michelle White har i forvejen sønnerne Legend og Drake. Han fortæller i interviewet, at han overvejer at få flere børn ved at adoptere, fordi han selv kommer fra en familie med adoptivbørn. Desuden drømmer han om at få en pige.