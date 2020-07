Hollywood-legenden Olivia de Havilland er død

Olivia de Havilland har trukket vejret for sidste gang i en alder af 104 år.

Hun døde af naturlige årsager i sit hjem i Paris, hvor hun boede i mere end 60 år. Det bekræfter hendes presseansvarlige, Lisa Goldberg, ifølge flere medier - heriblandt The Guardian, Hollywood Reporter, ET og Mirror.

Den britisk-amerikanske skuespillerinde har en lang karriere bag sig og er blandt andet kendt for sin rolle i succesfilmen 'Gone With the Wind' fra 1939. For sin rolle som Melanie Hamilton i 'Borte med blæsten', som filmen hedder på dansk, modtog hun en Oscar-nominering for, ligesom hun gjorde yderligere fire gange i løbet af sin karriere.

Olivia de Havilland sammen med George W. Bush i 2008, hvor han var præsident i USA. Her modtog hun 'the National Medal of Arts', som er den fornemmeste hæder, landet giver kunstnere. Foto: Shutterstock

To gange vandt hun også den fornemme pris, da hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for filmen 'To Each His Own' i 1946 og for filmen 'The Heiress' i 1949. Sidstnævnte vandt hun også en Golden Globe for.

Olivia de Havilland er en af skuespillerne, der er blevet hædret med en stjerne på den såkaldte 'Walk of Fame' i Hollywood. Det skete i 1960.

Ifølge filmdatabasen IMDB var hendes sidste rolle i 1988, da hun spillede Bessie Marryman i filmen 'The Woman He Loved'.

Hun var gift to gange i sit liv. Fra 1946 til 1953 med med Marcus Goodrich og fra 1955 til 1979 med Pierre Galante. Hun fik ét barn med hver af mændene.