Hollywood-skuespiller: Trump er den bedste præsident i dette århundrede

Den 80-årige skuespiller Jon Voight lagde i søndags en video ud på Twitter, hvor han skamroste den amerikanske præsident, Donald Trump, og kaldte ham for den bedste præsident i dette århundrede. Samtidigt skældte Jon Voight den amerikanske venstrefløj ud for at være hadefulde.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News og USA Today

Videoen har i den grad skilt vandene i USA og andre steder i verden. Og Jon Voight er af kritikere blevet beskyldt for at være dement, mens andre har rost ham for at være en af de få Hollywood-skuespillere, der åbent tør erkende, at han er republikaner og støtter Trump.

Jon Voight er i øvrigt ikke en hvilken som helst skuespiller. Han har vundet en Oscar for sin præstation i Vietnam-filmen 'Coming Home', hvor han spillede over for Jane Fonda. Han er yderligere blevet Oscar-nomineret for sine præstationer i filmene 'Midnight Cowboy' og 'Runaway Train'. Og så er han i øvrigt kendt for filmen 'Deliverance' samt de meget roste tv-serier 'Lonesome Dove' og 'Ray Donovan'.

Som en interessant detalje kan det nævnes, at han i øvrigt er far til den verdensberømte skuespillerinde Angelina Jolie, der som venstreorienteret aktivist og FN-ambassadør politisk set ligger i en helt anden ende end sin far.

Jon Voight er her fotograferet sammen med sin også verdensberømte datter, skuespillerinden Angelina Jolie. Foto: Ritzau Scanpix

I videoen siger Jon Voight blandt andet følgende:

'Bed for fred. Lad os bede for dette land og for, at præsident Trump vil få endnu fire år med styrke, hengivenhed og viden om sandhed. Og jeg håber, at alle, der tvivler og har et ekstremt had og en vrede mod præsident Trump, vil blive overbevist om, at præsident Trump er bedste præsident i dette århundrede.'

I talen kritiserer Jon Voight også den amerikanske venstrefløj:

'Dette er en krig fra venstrefløjen. De er tændt af had. Det er som en gift. Ingen ord om Gud. Ingen ord om kærlighed. Men en radikal følelse af had.'

Jon Voight vandt en Osar for sin præstation i filmen 'Coming Home' fra 1978. Foto: Ritzau Scanpix)

Den 80-årige Hollywood-skuespillers tale faldt imidlertid ikke i god jord hos alle i kommentar-feltet på Twitter.

En Twitter-bruger skrev følgende:

'Det er forfærdeligt at se en middelmådig skuespiller fremvise sit forfald ind i sygdommen demens.'

En anden bruger skriver til Jon Voight:

'Kan du acceptere det faktum, at vi ikke kan lide ham (Donald Trump, red.). Kan du acceptere det faktum, at du aldrig vil blive i stand til at tvinge os til at kunne lide ham. Kan du ikke bare acceptere det faktum, at vi har grunde til ikke at kunne lide ham?'

En tredje bruger skriver:

'Trump er ikke kærlighed' og afslutter med hashtagget 'dumme gamle mand.'

En fjerde bruger skriver:

'Du er fuld Jon. Gå hjem.'

Men blandt Jon Voight ca. 166.000 følgere var der også rigtig mange, der roste skuespilleren til skyerne.

En bruger skrev:

'Du er en vis og modig mand. Jeg beundrer dig. Tak.'

En anden bruger skrev:

'Gud velsigne dig, Jon Voight. Flotte ord. Det er let at falde i deres fælde af had og gengældelse. Jeg håber, Trump vinder i 2020. Og tak for dine vise ord.'

Og en tredje bruger skrev:

'Gud velsigne dig. Du er den eneste fornuftige person i Hollywood.'