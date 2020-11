Han var blevet symbolet på en britisk gentleman i romantiske komedier, men pludselig var han ingen steder at finde.

Hugh Grant havde vundet mange pigehjerter gennem 90'erne og 00'erne, og nu er han aktiv som hovedrolle i Susanne Biers serie på HBO, 'The Undoing'.

Men i en lang periode var der faktisk ikke nogen hovedroller til Hugh Grant, og det skyldtes ifølge manden selv, at Hollywood havde smidt ham ud.

Det siger han til Los Angeles Times.

- Jeg havde udviklet en dårlig attitude fra omkring 2005 og fremefter kort efter filmen 'Music and Lyrics'. Jeg havde bare fået nok. Så kom jeg tilbage i 2009 og lavede endnu en film. Men på det tidspunkt var det ikke mig, der ikke ville Hollywood.

- Hollywood smed mig ud, fordi jeg havde lavet så stor en fejl med den film med Sarah Jessica Parker ('Did you Hear About the Morgans?', red.). Om jeg ville det eller ej, så var min tid som en meget velbetalt mandlig hovedrolle pludselig slut fra den ene dag til den anden, siger han til mediet.

Ny hovedrolle

Det er dog siden lykkedes Hugh Grant at komme tilbage til det store lærred.

Han har for nylig blandt andet haft hovedrollen i miniserien 'A Very English Scandal' og en stor rolle i filmen 'The Gentlemen', som udkom sidste år.

Nu er han aktuel som hovedrolle i tv-serien 'The Undoing', som er instrueret af den danske oscar-vinder Susanne Bier og kører på HBO.

