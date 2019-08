Hollywood-stjerne aflyser i Danmark

Kiefer Sutherland aflyser sin koncert i Grenaa i aften, efter han kom til skade på vej til Danmark.

Arrangøren, Pavallonen, er ved at finde en ny dato.

I en udtalelse fortæller den amerikanske skuespiller, at han styrtede på trapperne i sin tourbus.

- Desværre skred jeg på trapperne på bussen, mens jeg var på vej til Danmark, og pådrog mig en seriøs skade på ribbenene.

- Skaden giver mig vejrtrækningsproblemer og gør det umuligt for mig at synge, siger han i en pressemeddelelse udsendt af Pavillonen.

Beklager ulejligheden

Den prisvindende filmstjerne har ikke kun aflyst i Grenaa, men også i Esbjerg og i Sverige i Göteborg.

- Men jeg har store intentioner om at lave de aflyste shows i september og oktober, når vi alligevel vender tilbage.

- Jeg beklager meget for ulejligheden og eventuelle problemer, jeg måtte have skabt for mine fans, der har købt billetter til showet.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at gøre det godt igen, udtaler han.

Uheldigt og ærgerligt

Pavillonen understreger, at der arbejdes hårdt på at finde en ny dato til den danske koncert.

Billetter, der er købt til i aften, vil være gældende til den nye dato, oplyses det.

- Det er en meget uheldig og ærgerlig situation, som Kiefer selv beklagede mange gange, da jeg snakkede med ham.

- Han var meget opsat på koncerten i aften og derfor arbejdes der på højtryk på at finde ny dato, siger Jesper Jul, der er talsperson hos Pavillonen, i pressemeddelelsen.