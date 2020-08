Hollywood-stjerne anklaget for voldtægt

Den 52-årige Hollywood-skuespiller Cuba Gooding Jr. er i et civilt søgsmål blevet beskyldt for at have voldtaget en kvinde to gange

Torsdag i sidste uge mødte den amerikanske skuespiller Cuba Gooding Jr. op til en høring ved kriminalretten i New York i forbindelse med et civilt søgsmål, hvor han er blevet anklaget for at have voldtaget en kvinde to gange på et hotelværelse i New York i 2013. Cuba Gooding Jr.s forsvarer, Mark Jay Heller, hævder imidlertid, at anklagerne er usande.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Times og BBC.

Her ankommer Cuba Gooding Jr. torsdag i sidste uge til retten i New York iført et mundbind. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge søgsmålet, der er udført af en anonym kvinde, der i retten bliver refereret til som 'Jane Doe', mødte hun Cuba Gooding Jr. på en restaurant i Greenwich Village i New York i 2013. Han inviterede hende og en ven til nogle drinks på Mercer Hotel i kvarteret Soho. Her lokkede Gooding kvinden op på sit hotelværelse med en undskyldning om, at han lige hurtigt skulle skifte tøj.

Ifølge New York Times fremgår det også af søgsmålet, at kvinden forsøgte at forlade hotelværelset, men at hun blev skubbet tilbage mod en seng i værelset, hvor han voldtog hende. Efter voldtægten forsøgte hun igen at forlade hotelværelset, men Cuba Gooding Jr. tvang hende til at blive i rummet, hvor han voldtog hende endnu en gang.

Søgsmålet hævder også, at den anonyme kvinde sagde nej flere gange, men at Cuba Gooding Jr. ikke ville stoppe sit forehavende. Kvinden er i øvrigt repræsenteret af den kendte advokat Gloria Allred, der i mange år har kæmpet for kvinders rettigheder.

Goodings forsvarer, Mark Jay Heller, siger imidlertid, at anklagerne er komplet falske og ærekrænkende. Han peger også på, at Cuba Gooding Jr. ikke har været sigtet for noget kriminelt i forbindelse med sagen gennem de sidste syv år.

Voldtægtsanklagerne mod Cuba Gooding Jr. kommer kun et år efter, at han sidste sommer erklærede sig uskyldig, da han blev anklaget for at have gramset på tre forskellige kvinder på natklubber i New York. Disse kriminalsager er dog endnu ikke afsluttet i retten. Retssagen skulle være startet i april måned i år, men blev udskudt på grund af coronakrisen.

Den 52-årige Cuba Gooding Jr. vandt i 1997 en Oscar for sin birolle i filmen 'Jerry Maguire', hvor han spillede over for Tom Cruise. Han er blandt andet kendt for film som 'A Few Good Men', 'The Butler', 'Men of Honor' og 'Boys n the Hood'.

I 2016 blev han også nomineret til en Emmy Award for sin hovedrolle i tv-mini-serien 'The People v. OJ Simpson'.