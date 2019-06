Hollywood-stjerne anklaget: Gramsede på kvinde

Cuba Gooding Jr. meldte sig selv til politiet i New York, men nægter sig skyldig

Skuespilleren Cuba Gooding Jr. er anklaget for at have taget en 29-årig kvinde på brysterne.

Det skriver The Guardian.

Anklagen lyder ifølge politiet i New York på 'tvungen berøring'.

Cuba Gooding Jr. blev lagt i håndjern, da han meldte sig selv. Her ses han foran Special Victims Division i New York. Foto: Ritzau Scanpix

Episoden fandt sted på en natklub i Manhattan søndag nat, hvor den 51-årige skuespiller forlod baren kort efter.

Torsdag aften mødte Gooding Jr., der vandt en Oscar for sin præstation i filmen 'Jerry Maguire' i 1996, op på en politistation og meldte sig selv. Han nægter alle anklager og blev løsladt efter seks timer i politiets varetægt.

Hans advokat Mark Heller hævder, at sikkerhedsvideo fra Magic Hour Rooftop Bar and Lounge vil bevise skuespillerens uskyld.

- Der er ikke den mindste upassende opførsel fra hans side, slår han fast over for nyhedsbureauet AP.

Han blev lagt i håndjern, men er siden blevet løsladt. Foto: Ritzau Scanpix

Oscarvinders far fundet død under mystiske omstændigheder

Sket før

Det er ikke første gang, at skuespilleren har fået problemer efter et besøg på en bar. I 2012 hævdede en kvindelig bartender, da Gooding Jr. var blevet ophidset, da en kvinde i baren, der ønskede at tage billeder med ham, bad ham om at gå.

Bartenderen nægtede dog efterfølgende at anklage ham.

Den seneste sag har fået endnu en kvinde til at stå frem. Hun har angiveligt fortalt politiet, at han tog hende på ballerne i en restaurant i New York i 2008.

Der blev udstedt en er anklaget for at have befamlet kvinder.

Cuba Gooding Jr. slog igennem med filmen 'Boyz N the Hood' i 1991 og har også medvirket i 'Mænd af ære'.