Hollywood-stjerne dræbt af bil

Skuespilleren og komikeren Orson Bean er omkommet efter en tragisk ulykke i Los Angeles.

Den 91-årige Hollywood-stjerne var fredag aften lokal tid ude at gå en tur ved stranden ved Vencie Beach, da ulykken skete.

Ifølge tmz.com har politiet forklaret, at Bean ville krydse vejen et sted, hvor der ikke var et fodgængerfelt. Det blev fatalt for ham.

Først blev Orson Bean snittet af en bil, og derefter ramt af et andet køretøj.

Døde på stedet

Orson Bean døde på ulykkesstedet, og politiet er lige nu ved at efterforske, om der ligger noget kriminelt bag ulykken eller det var et kulsort uheld, der kostede den populære skuespiller livet.

Bean har spillet med i et hav af film og tv-serier. Han har medvirket i alt fra 'Ally McBeal', 'Will & Grace', 'Desperate Housewives' og 'How I Met Your Mother', men det er nok for sin rolle som Dr. Lester i 'Being John Malkovich', at den nu afdøde skuespiller er mest kendt.

Orson Bean efterlader sig hustruen Alley Mills, som han blev gift med i 1995. Han havde fire børn fra sine tidligere ægteskaber.