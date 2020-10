Hollywood-stjerne i sorg: 36-årig søster død

Den oscar-belønnede skuespiller Jamie Foxx delte mandag en rørende kollage af søsteren DeOndra Dixon, der døde mandag.

Hun blev 36 år gammel, skriver People.

'Mit hjerte er gået i tusinde stykker... Min smukke, elskede søster DeOndra er draget videre... Jeg skriver draget videre, fordi hun altid vil være i live - alle, der kendte min søster, ved, at hun var et stærkt lys. Jeg kan slet ikke forklare, hvor mange fester vi har haft, hvor hun gik på dansegulvet og stjal showet,' skriver Jamie Foxx i sin hyldest til søsteren, og tilføjer i sjov, at 'hun endda gav sin kæreste Chris Brown kamp til stregen'.

'Jeg ved, hun danser i himlen med sine vinger på. Selvom min sorg er utrolig, så smiler jeg, når jeg tænker på alle de fantastiske minder hun efterlod mig, min familie og sine venner,' skriver Foxx og tilføjer at DeOndra Dixon blev ambassadør for organisationen 'Global Down Syndrome' i 2011.

Lærte Foxx at leve

Med støtte fra familien deltog hun i de paralympiske lege fra sjette klasse og ni år frem.

På sin hjemmeside skrev Dixon, at hun ønskede at blive en professionel danser.

'Min bror har givet mig chancen for at gøre særlige ting. Jeg dansede i hans video 'Blame it', og jeg har dansede til hans koncerter. Og prøv at gæt, jeg har danset til 'The Grammy's'!

Foxx fortalte i et interview i 2018, at søsteren lærte ham at leve.

'Nogle gange bliver vi fortabt i verden - Mercedesen har ikke den rigtige farve og så videre. Og så ser man på denne pige: 'Jeg vil bare leve, jeg vil danse, jeg vil elske'. Hun bringer dig tilbage, til hvad livet handler om'.