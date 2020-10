Hollywood-stjerne ramt af kræft

Jeff Bridges skriver på Twitter, at han er diagnosticeret og modtager behandling for livstruende lymfekræft

Jeff Bridges lider af den skrækindjagende lymfekræft.

Det udtaler den 70-årige skuespiller på Twitter, hvor han også meddeler, at han er i behandling.

'Som the Dude ville sige ... 'New shit has come to light'. Jeg er blevet diagnosticeret med lymfekræft. Selvom det er en alvorlig sygdom, føler jeg mig heldig over, at jeg har et dygtigt hold af læger, og at prognoserne er gode'.

'Jeg er begyndt på behandling og vil holde jer opdateret om min bedring', skriver han.

Skuespilleren opklarer ikke, om han er blevet ramt af lymfekræft-typen Hodgkin lymfom eller den noget mere sjældne non-Hodgkin lymfom.

I Danmark dør sammenlagt omkring 350 mænd og kvinder af de to typer af lymfekræft om året.

Jeff Bridges medvirkede senest i 'Bad Times at the El Royale'. Hans største succes er dog utvivlsomt kultklassikeren 'The Big Lebowski', der er skrevet og instrueret af Coen-brødrene.

Her spillede han the Dude. Det er denne ikoniske rolle, han referer til i sit tweet.

Jeff Bridges, der er født i Californien, er vokset op i showbiz.

Hans far var skuespiller, og hans bror, Beau Bridges, har ligeledes gjort karriere som skuespiller. De spillede endda side om side i dramaet 'The Fabulous Baker Boys'.

I forlængelse af sit første tweet, der i skrivende stund er blevet liket mere end 300.000 gange, takker Jeff bridges sin familie og sine venner, ligesom han også takker de mange hilsner på Twitter: