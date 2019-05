Hollywood-stjerne skal giftes

Hollywood-stjernen Scarlett Johansson skal giftes med Colin Jost, der er kendt fra tv-showet 'Saturday Night Live'.

Parret er blevet forlovet efter to år som kærester. Det bekræfter Johanssons agent, Marcel Pariseau, over for Associated Press.

Der er endnu ikke sat en dato for brylluppet, oplyser Pariseau.

Johansson, 34, har tidligere været gift med skuespiller Ryan Reynolds og journalist Romain Dauriac, som hun har datteren Rose med.

For Colin Jost, 36, er der tale om det første ægteskab.

Parret blev sidst set sammen på den røde løber til premieren på 'Avengers: Endgame', hvor Johansson spiller rollen som Black Widow.