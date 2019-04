Hollywood-stjerne skal skilles - efter under et års ægteskab

Den 38-årige Michelle Williams skal skilles.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Den kendte skuespiller, der har været nomineret til hele fire Oscars, blev gift med Phil Elverum sidste sommer ved en privat ceremoni og afslørede det i et interview med Vanity Fair. Kun deres respektive døtre og få venner deltog i bryllupsfesten.

De nåede efter alt at dømme aldrig at fejre deres første bryllupsdag.

- Jeg opgav aldrig kærligheden, fortalte hun i interviewet, hvor hun også kom ind på hendes ekskæreste Heath Ledgers for tidlige død. Ledger er far til hendes datter, Matilda på 13.

Han døde af en overdosis i 2008 - efter parret var gået fra hinanden.

Meget privat

Michelle Williams, der slog igennem i tv-serien 'Dawson's Creek', har altid været meget privat anlagt. Hun har aldrig talt om sine forhold og er heller ikke aktiv på sociale medier.

Michelle Williams spillede Jen Linley i den populære teenageserie 'Dawson's Creek'. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor var hendes åbenhed om hendes nye ægtemand også slående.

- Jeg har aldrig før i mit liv talt om et forhold, men Phil er ikke som alle andre. Og det er noget værd. Han elsker mig på en måde, så jeg har lyst til at leve mit liv fuldt ud. Jeg arbejder på at være fri i øjeblikket. Jeg opdrager Matilda at føle sig fri til at være sig selv, og jeg bliver endelig elsket af én, der får mig til at føle mig fri.

Michelle Williams er ikke den eneste kendte kvinde, der gennemgår en skilsmisse netop nu. Også sangeren Adele har netop meddelt, at hun og manden er gået hvert til sit.

